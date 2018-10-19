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Японские истребители сопроводили в небе российские Ил-38

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Японские истребители сопроводили в небе российские Ил-38

Токио, 19 октября. В четверг истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднялись для сопровождения приблизившихся к границе российских противолодочных самолетов Ил-38. Об этом рассказали в Объединенном штабе сил самообороны.

Отмечается, что самолет поднялись в воздух по тревоге. Российские самолеты облетели западное побережье Японии. При этом они не нарушали воздушное пространство государства.

Напомним, японские самолеты и раньше сопровождали российские воздушные борта. 19 сентября авиация поднялась из-за Су-27 и Су-24, а также еще одного «предположительно, российского» самолета, которые не нарушали границ.

Кроме того, в начале сентября военные рассказали о сближении японских истребителей с Ту-142 и Су-24.

Также Москва уведомляла Токио об организации стрельб на Курилах.

Японские истребители сопроводили в небе российские Ил-38

Автор: Алия Садыкова
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