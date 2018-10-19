В Euro NCAP впервые испытали беспилотные системы

Москва, 19 октября. Европейская компания Euro NCAP совместно с британской организацией Thatcham Research, которая занимается вопросами дорожной безопасности, провела первые испытания автомобильных систем автоматического управления.

Как сообщили в организациях, тесты продемонстрировали отличия активных вспомогательных функций разных производителей. Кроме того, специалисты выявили постоянную необходимость взаимодействия водителя и электроники.

Эксперты испытали Nissan LEAF, Tesla Model S, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai NEXO, Audi A6, BMW 5-Series, Mercedes-Benz C-Class, а также Toyota Corolla и Volvo V60.

Они оценили работу адаптивного круиз-контроля, функцию, контролирующую максимальную скорость, а также систему удержания машины на полосе. В Euro NCAP создали специальный тест, который имитирует различные сценарии, которые могут произойти на трассе.

Как пишет Autonews, испытания адаптивного круиз-контроля показали, что меньше всего электроника вмешивается в управление автомобилей марок BMW и DS. При этом Tesla показала чрезмерную зависимость человека от электроники.