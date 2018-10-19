Суд в США предписал Мюллеру прояснить обвинения против Concord

Вашингтон, 19 октября. Федеральный суд округа Колумбия в США предписал специальному прокурору Роберту Мюллеру прояснить обвинения против российской компании Concord Management.

Как пишет Bloomberg, судья спросила специального прокурора, должна ли она предполагать, что его команда не обвиняет Concord Management в нарушении американского законодательства о расходах на выборы и регистрации в качестве иностранного агента​​​.

Согласно запросу судьи, сам Минюст настаивает на том, что не обязан доказывать, что компания должна сообщать о своих расходах в Федеральную избирательную комиссию. Отмечается, что Мюллер скорее обвиняет российскую компанию в сознательном введении в заблуждение, которое помешало оценить возможное нарушение нормативных актов.

Ранее Мюллер предъявил трем компаниям из России обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». Напомним, Вашингтон и ранее необоснованно предъявляла российским фирмам обвинения.