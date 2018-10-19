Следствие нашло возможных виновников аварии «Союза» | 19 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Следствие нашло возможных виновников аварии «Союза» Специалисты Роскосмоса и следователи, занимающиеся установлением обстоятельств аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», нашли вероятных виновников ЧП. Об этом сообщил источник на космодроме «Байконур». Авария, по всей видимости, могла произойти из-за повреждения одного из датчиков ракеты. Ранее следователи изъяли «бортовые журналы», в которых указаны имена всех специалистов, которые занимались сборкой ракеты. На «Байконуре», напомним, действует система тройного контроля всех операций, поэтому вина может быть возложена не только на сотрудника, сделавшего что-то не так. Но и на его руководителя и контролеров.

Бастрыкин провел оперативное совещание в Крыму по первым итогам расследования трагедии в Керчи Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Крыму заслушал доклад о первых результатах расследования трагедии в колледже в Керчи. Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава Следкома поручил установить все обстоятельства и причины, повлекшие трагические события в Керчи. Он подчеркнул, что следователям «необходимо изучить обстановку в семье Рослякова», поскольку крайне «важно выяснить причину агрессии нападавшего». Следователям также дано поручение установить, «какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа», а также установить наличие кризисных центров и эффективность их функционирования в городе.

Полиция предъявила Кокорину и Мамаеву обвинения в побоях и хулиганстве Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МВД России, следователи московской полиции предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву, а также четвертому соучастнику преступления. Кроме того, в Главное следственное управление МВД России были переданы материалы еще одного дела по статье «Побои», которое было возбуждено по факту нанесения побоев одному из пострадавших посетителей кафе в Москве.