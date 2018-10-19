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«Старье они любят, главное бесплатно»: в Сети высмеяли планы США передать Украине списанные фрегаты

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«Старье они любят, главное бесплатно»: в Сети высмеяли планы США передать Украине списанные фрегаты

Москва, 19 октября. Военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины использованные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

Как ранее сообщил «Украинский милитаристский портал», по мнению американского политика корабли якобы способны повысить обороноспособность страны на Черном и Азовском морях. Передать фрегаты Вашингтон планирует в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники.

Ранее украинская армия таким образом получила старые американские два катера. В социальной сети высмеяли очередные планы Вашингтона передать Украине старые корабли. Они пошутили, что это не что иное как «самовывоз металлолома со свалки».

 

 

Напомним, фрегаты Oliver Hazard Perry создавались в 1970-х годах. Последний из них был выведен из состава американского флота в 2015 году.

Автор: Алия Садыкова
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