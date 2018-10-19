«Старье они любят, главное бесплатно»: в Сети высмеяли планы США передать Украине списанные фрегаты
Москва, 19 октября. Военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины использованные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
Как ранее сообщил «Украинский милитаристский портал», по мнению американского политика корабли якобы способны повысить обороноспособность страны на Черном и Азовском морях. Передать фрегаты Вашингтон планирует в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники.
Ранее украинская армия таким образом получила старые американские два катера. В социальной сети высмеяли очередные планы Вашингтона передать Украине старые корабли. Они пошутили, что это не что иное как «самовывоз металлолома со свалки».
Ну а что, считаю правильно. Пусть занимаются утилизацией. Дело и доходное и полезное для окружающей природы. Металлолом нынче в цене. Может хоть теперь скакать на майдане перестанут и делом займутся.— Serg Kar (@serg_kar) October 19, 2018
Передать? Ага, как раньше за их же счёт, а потом ещё и за обслуживание деньги стричь. ????— Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) October 18, 2018
они их в Азовское море затащить хотят. Осадка этого корабля 7 метров. Глубина Азовского, средняя, 2,5 метра.— Винтик (@vintik54) October 19, 2018
Это как принтер эпсон купить:аппарат получаешь даром,а потом разоряешься на комплектующих— Yenanoha (@yenanoha) October 18, 2018
...то есть, вопросы с топливом, запчастями, обслуживанием решены? Иль, эт одноразовые скорлупки? ;)— Андрей (@GUfthx) October 18, 2018
Годы постройки1975 - 2004. Металобрухт.— Unintended Damage (@UnintendedDama1) October 18, 2018
А они купят лом по цене авианосца...— Алексей Шир.. (сварной). (@SHirAlYur) October 18, 2018
И гавайские гитары впридачу.— Игорь Шатилов (@IgorShatilov) October 18, 2018
Старьё они любят , главное бесплатно— Ризван (@xMoTIIv32iCZ6Zg) October 18, 2018
Да что ж они туда, как на помойку, всё передают!— Мария (@mssafronoff) October 18, 2018
Нищета подзаборная ,никакой гордости у шумеров нет.Побираются по всему миру.— Sergei Skokov (@SkokovSergei) October 18, 2018
Напомним, фрегаты Oliver Hazard Perry создавались в 1970-х годах. Последний из них был выведен из состава американского флота в 2015 году.