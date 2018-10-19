«Старье они любят, главное бесплатно»: в Сети высмеяли планы США передать Украине списанные фрегаты

Москва, 19 октября. Военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины использованные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

Как ранее сообщил «Украинский милитаристский портал», по мнению американского политика корабли якобы способны повысить обороноспособность страны на Черном и Азовском морях. Передать фрегаты Вашингтон планирует в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники.

Ранее украинская армия таким образом получила старые американские два катера. В социальной сети высмеяли очередные планы Вашингтона передать Украине старые корабли. Они пошутили, что это не что иное как «самовывоз металлолома со свалки».

Ну а что, считаю правильно. Пусть занимаются утилизацией. Дело и доходное и полезное для окружающей природы. Металлолом нынче в цене. Может хоть теперь скакать на майдане перестанут и делом займутся. — Serg Kar (@serg_kar) October 19, 2018

Передать? Ага, как раньше за их же счёт, а потом ещё и за обслуживание деньги стричь. ???? — Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) October 18, 2018

они их в Азовское море затащить хотят. Осадка этого корабля 7 метров. Глубина Азовского, средняя, 2,5 метра. — Винтик (@vintik54) October 19, 2018

Это как принтер эпсон купить:аппарат получаешь даром,а потом разоряешься на комплектующих — Yenanoha (@yenanoha) October 18, 2018

...то есть, вопросы с топливом, запчастями, обслуживанием решены? Иль, эт одноразовые скорлупки? ;) — Андрей (@GUfthx) October 18, 2018

Годы постройки1975 - 2004. Металобрухт. — Unintended Damage (@UnintendedDama1) October 18, 2018

А они купят лом по цене авианосца... — Алексей Шир.. (сварной). (@SHirAlYur) October 18, 2018

И гавайские гитары впридачу. — Игорь Шатилов (@IgorShatilov) October 18, 2018

Старьё они любят , главное бесплатно — Ризван (@xMoTIIv32iCZ6Zg) October 18, 2018

Да что ж они туда, как на помойку, всё передают! — Мария (@mssafronoff) October 18, 2018

Нищета подзаборная ,никакой гордости у шумеров нет.Побираются по всему миру. — Sergei Skokov (@SkokovSergei) October 18, 2018

Напомним, фрегаты Oliver Hazard Perry создавались в 1970-х годах. Последний из них был выведен из состава американского флота в 2015 году.