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Назван главный замысел «Игры престолов»

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Назван главный замысел «Игры престолов»

Вашингтон, 19 октября. Американский писатель Джордж Мартин раскрыл замысел саги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов».

Как пишет The New York Times, герои произведения увлечены личными проблемами и не обращают внимания на глобальные. Он подчеркнул, что также ведут себя нынешние жители планеты. По мнению писателя, они участвуют «в собственных распрях» и не замечают, что происходит с миром в целом.

Мартин подчеркнул, что люди спорят о политике, правах, обязанностях, социальной справедливости. Как пишет «Газета.ru», по мнению автора, все эти вещи важны. При этом пока общество разрывается между этими вопросами, «угроза климатических изменений по-прежнему существует».

Мартин допустил аналогию, которую ранее провели читатели его произведений. Поклонники творчества связали надвигающуюся на Вестерос зиму и угрозу глобального потепления.

Назван главный замысел «Игры престолов»

Автор: Алия Садыкова
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