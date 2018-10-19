«Прекрасная первая леди»: Трамп похвалил супругу за спокойствие во время задымления на борту самолета

Вашингтон, 19 октября. Американский президент Дональд Трамп похвалил спокойствие своей супруги Меланьи во время задымления на борту самолета. Об этом он рассказал на митинге в пятницу.

По словам главы государства, вчера они «столкнулись с проблемой». Он напомнил, что произошел пожар на борту самолета, в котором летела его супруга – Меланья. Когда Трампу сообщили об этом, он произнес: «Не говорите мне об этом, не говорите».

Кроме того, президент рассказал, что борт благополучно приземлился. Когда Трамп уточнил у экипажа, испугалась ли супруга, те рассказали, что первая леди вела себя очень спокойно. Они добавили, что «у всех были полотенца с водой на лице, а она просто сидела».

«Она такая. Она прекрасная первая леди», — подчеркнул Трамп в своей речи в Монтане.

Ранее стало известно, что самолет с Меланьей Трамп на борту был вынужден вернуться на авиабазу в Мэриленде из-за механической неполадки.