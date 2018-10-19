Стало известно о разработке в России анаэробной установки для подлодок

Москва, 19 октября. В России идет разработка анаэробной, то есть воздухонезависимой энергетической установки для новейших неатомных подводных лодок отечественного военно-морского флота.

По словам президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, в настоящий момент разработка тестируется на наземных прототипах, кроме того изучается ее экономичность.

«Если говорить о научной части составляющей, то отработка продолжается на наземных прототипах, в ближайшее время, надеемся, у нас появится еще и прототип в морском исполнении», — цитирует РИА Новости Рахманова.

Анаэробная энергетическая установка, разработку которой ведут в ЦКБ «Рубин», «Малахит» и Крыловский государственный научный центр, принципиально отличается от зарубежных.

Дело в том, что в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью переработки дизельного топлива, а зарубежные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

