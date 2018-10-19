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Солист группы «Нэнси» умер от внезапной болезни — гитарист коллектива Цыплаков

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Солист группы «Нэнси» умер от внезапной болезни — гитарист коллектива Цыплаков

Москва, 19 октября. По словам гитариста группы «Нэнси», солист коллектива скоропостижно умер от внезапной болезни.

В четверг, 18 октября, в больнице скончался 31-летний солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко — об этом сообщил отец музыканта, являющийся также основателем коллектива и автором хита «Дым сигарет с ментолом».

Как сообщил позднее гитарист «Нэнси» Алексей Цыплаков, причиной смерти Сергея Бондаренко стала внезапно развившаяся болезнь. О каком именно заболевании идет речь, Цыплаков сказать не смог.

«В больнице умер. Это было внезапно очень», — приводит слова гитариста агентство РБК.

Напомним, поп-группа «Нэнси» была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году. Коллектив собрался в городе Константиновка Донецкой области. Славу «Нэнси» принес хит «Дым сигарет с ментолом» — одноименный альбом, первый в истории группы, был записан в Донецке. За свою историю группа выпустила 23 альбома. Сергей Бондаренко стал ее вокалистом в начале двухтысячных.

Автор: Виталий Рыжков
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