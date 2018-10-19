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Priora названа самым популярным авто с пробегом в России

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Priora названа самым популярным авто с пробегом в России

Москва, 19 октября. Lada Priora стала самым популярным подержанным автомобилем в стране.

Аналитики «Авито Авто» составили топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в стране — его опубликовал журнал «За рулем». Отметим тот факт, что в десятке — лишь две иномарки, и сразу семь позиций — у автомобилей Lada.

Так, первое место в списке заняла Lada Priora, снятая с производства в нынешнем году. Средняя цена подержанной Priora составляет сегодня 238 тыс рублей. Несмотря на то что модель постепенно стареет, она растет в цене — за этот год лидер рейтинга подорожал в среднем на 2%.

Priora названа самым популярным авто с пробегом в России

Единственная иномарка, пробившаяся в верхнюю часть топ-10 — Ford Focus со средней ценой в 357 тысяч рублей. Кстати, именно этот автомобиль предпочитают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один «иноземец» — Hyundai Solaris — занял лишь десятую позицию с ценой чуть более 508 тысяч.

Priora названа самым популярным авто с пробегом в России

Отметим, Lada Priora популярна далеко не во всех городах — ее почему-то особенно любят в Приволжье, а также в Краснодаре, Воронеже и Челябинске.

Автор: Виталий Рыжков
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