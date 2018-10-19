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Отец Нурмагомедова за все простил Макгрегора и пригласил на турнир по самбо

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Отец Нурмагомедова за все простил Макгрегора и пригласил на турнир по самбо

Махачкала, 19 октября. Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора и пригласил в Дагестан на турнир по самбо.

О том, что ирландский боец прощен за оскорбления в адрес отца и сына Нурмагомедовых заслуженный тренер России сообщил сам во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

«Почетным гостем приглашаю еще раз на турнир нашего близкого друга Олега Тактарова и Макгрегора. Я сказал, что все оскорбления ему прощаю! Надо быть милосердным», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Как напоминает «Газета.ru», две недели назад в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Отец Нурмагомедова за все простил Макгрегора и пригласил на турнир по самбо

К слову, ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условиях, на которых бы Хабиб согласился на возможный реванш с Макгрегором. По словам тренера, это будет возможно, если гонорар россиянина будет в пять раз больше, чем у ирландца.

Автор: Алексей Громов
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