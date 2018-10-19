После подачи горячей воды в Киеве массово лопнули трубы

Киев, 19 октября. В столице Украины после подачи горячей воды начали фиксировать массовые прорывы труб.

По словам заместителя главы администрации Киева Петра Пантелеева, в настоящий момент в городе выявлено более 300 случаев аварий в системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Работает 34 бригады. Работаем круглосуточно. Мы пытаемся вернуть горячую воду всем, кто до сих пор без нее», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

Как напоминает «Газета.ru», проблемы с горячей водой в украинской столице начались еще летом из-за конфликта «Нафтогаза» с «Киевтеплоэнерго». Газовая компания отказывается предоставлять городу топливо из-за долгов.