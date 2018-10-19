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Стала известна стоимость кроссовера Subaru Forester нового поколения

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Стала известна стоимость кроссовера Subaru Forester нового поколения

Москва, 19 октября. В компании Subaru озвучили стоимость кроссовера Subaru Forester нового поколения.

Как следует из официального сообщения японского автомобильного концерна, цены на автомобиль, который будет доступен с двумя моторами и в шести комплектациях, будут начинаться от одного миллиона 959 тысяч рублей.

Говоря же о технических характеристиках автомобиля, напомним, что Subaru Forester построен на новой глобальной модульной платформе SGP. Длина авто — 4625 миллиметров, ширина — 1815 мм. Базовый двигатель — бензиновый агрегат объемом два литра, и мощностью 150 лошадиных сил.

В максимальной комплектации Premium ES стоимостью два миллиона 569,9 тысяч рублей новый Subaru Forester предлагается с обновленным мотором объемом 2,5 литра, мощностью 185 л.с.

Кроссовер Subaru Forester нового поколения будет доступен в салонах официальных дилеров с 15 ноября 2018 года, сообщает «Газета.ru».
 

Автор: Константин Терехов
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