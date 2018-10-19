Отношения России и Китая переживают один из лучших периодов — Шойгу

Пекин, 19 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения находятся на подъеме и переживают один из лучших периодов за всю историю.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который находится с официальным визитом в Пекине, провел рабочую встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

В ходе встречи Шойгу заявил, что сегодня российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю историю. Как отметил министр, сотрудничество России и Китая находится на подъеме и демонстрирует пример ответственного подхода к решению международных проблем.

«Наши страны эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в таких, как БРИКС, ШОС, ООН. Плотно координируются позиции по региональной тематике», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что залогом устойчивых и добрососедских отношений двух государств является дружеская связь их лидеров. Напомним, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в нынешнем году три встречи, среди которых — масштабные саммиты в Пекине и Владивостоке. Страны взаимодействуют сегодня не только в экономике и торговле, но и в военной и военно-технической сферах.

Говоря о встрече с Чжан Юся, Сергей Шойгу заявил, что стороны намерены полностью реализовать достигнутые ранее договоренности в сфере военно-технического сотрудничества, а также обсудить вопросы региональное безопасности.

По словам министра, которые приводят в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, также планируется подвести итоги совместной работы и наметить задачи на будущее.