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Сирия: в Латакии завершается строительство нового жилого микрорайона

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Сирия: в Латакии завершается строительство нового жилого микрорайона

Дамаск, 19 октября. Строительство нового жилого микрорайона, состоящего из 30 высоток, завершается в сирийском городе Латакия.

В настоящий момент пять домов уже полностью заселены, еще десять многоэтажек практически достроены и вскоре смогут принять счастливых новоселов, остальные 15 домов находятся в разной степени готовности.

«Всего в проекте более 1400 квартир, общая площадь которых – более 200 тысяч квадратных метров. В нашем районе есть детский центр, поликлиника. Это современный проект для жителей. Это очень хорошие дома», — рассказал журналистам инженер Аркам Саар.

Планируется, что окончательно жилой микрорайон в сирийском городе Латакия, состоящий из 16 четырнадцатиэтажек и 14 десятиэтажек, будет сдан в середине будущего года.

К слову, микрорайон начали строить четыре года назад, при этом строительство не прекращалось во время войны, так как боевые действия практически не затронули Латакию, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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