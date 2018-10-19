Британия ответит «Армате» «Черной ночью»

Москва, 19 октября. В Британии создали прототип танка «Черная ночь», который германские СМИ назвали «ответом «Армате».

В Великобритании представили прототип нового танка «Черная ночь», созданного на базе боевой машины Challenger 2, разработанной еще в начале 90-х.

Как пишет немецкий журнал Focus, «Черная ночь» призвана стать достойным ответом российской «Армате».

Отмечая достоинства российского Т-14 «Армата», издание называет его самым современным танком в мире, и пишет, что западные страны задумались о разработке достойного соперника, а также о модернизации устаревшего парка боевых машин.

Так, в ближайшее время планируется переоснастить около четырехсот танков Challenger 2, принятых на вооружение в 1994 году. На базе этой же машины компания BAE Systems планирует выпустить новый танк «Черная ночь», боевые возможности которого будет значительно улучшены. В Великобритании планируют выпустить танк, способный эффективно воевать по ночам. Планируется оснастить его новой системой ночного видения и комплексом защиты, способным распознавать ракеты противника и успешно бороться с ними.

Отметим, «Черная ночь» не получит нового орудия — разработчики сочли, что 120-мм нарезной пушки L30A1, которой оснащается Challenger 2 на данном этапе будет достаточно. Впрочем, причина может состоять и в том, что более мощное орудие попросту не поместится в существующую башню основного танка Британии, и его модернизация потребует более серьезных затрат.

В заключение Focus пишет, что для создания достойного соперника «Армате» странам Запада потребуется еще много времени, поскольку о запуске той же «Черной ночи» в серию речи пока не идет.

Напомним, российский Т-14 «Армата» на сегодняшний день является единственным в мире станком третьего поколения, а его серийное производство начнется уже в 2020 году.

Впервые Т-14 увидел свет на параде Победы в мае 2015 года. Танк оснащен 125-мм пушкой и может быть переоснащен 152-мм орудием. В его производстве были реализованы инновационные для отечественного танкостроения решения, среди которых необитаемая башня, изолированная бронекапсула для экипажа и полностью цифровое дистанционное управление.