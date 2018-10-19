Глава Росбанка рассказал, какой диапазон курса рубля не будет шоковым для РФ

Сочи, 19 октября. Глава Росбанка Илья Поляков рассказал, какой диапазон курса рубля не будет шоковым для России.

Своими размышлениями на тему руководитель финансового учреждения поделился с журналистами в Сочи в кулуарах Форума финансовых инновационных технологий Finopolis.

«Масштабной девальвации, которая изменила бы полностью рыночные данные, не было. Например, курс доллара приближался к 70 рублям, потом откатывался обратно к 65, сейчас 66 рублей. Диапазон 65–70 рублей за доллар не является шоковым», — цитирует РИА Новости Полякова.

Глава Росбанка также отметил, что крупные корпоративные клиенты кредитного учреждения в августе-сентябре не пытались конвертировать долларовые депозиты в рублевые.

Как напоминает «Газета.ru», падение курса рубля началось в августе, в сентябре доллар перешагивал рубеж в 70 рублей. Позднее, после решения ЦБ не покупать валюту для Минфина до конца года, курс национальной валюты стабилизировался.