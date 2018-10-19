«Не видят для себя перспективы»: Азаров рассказал, почему молодежь Украины уезжает на учебу за рубеж

Киев, 19 октября. Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, почему украинская молодежь уезжает на учебу за рубеж и планирует там остаться.

Своими размышлениями на тему бывший председатель правительства Украины поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что «процесс развала Украины продолжается».

«Можно было бы только порадоваться, что почти 36 тысяч украинских студентов получают образование в Польше, если бы примерно такое же количество польских студентов обучались бы в Украине. Это бы способствовало лучшему пониманию друг друга», — пишет Азаров.

Впрочем, по мнению экс-премьера Украины, не это самое страшное. Ужасно то, что всего лишь 9% украинских студентов планируют возвратиться на Родину, что является «тревожным сигналом».

«Значит, процесс развала Украины продолжается. Молодежь не видит для себя перспективы. И это беда», — резюмирует Николай Азаров, напоминая, что за три последних года количество студентов из Украины в Польше увеличилось почти в четыре раза.

«Украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности», — продолжает размышлять Азаров.

В конце поста бывший председатель правительства Украины констатирует, что лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой, при этом 29% хотят переехать в другую страну ЕС, а 28% хотят остаться в Польше.