«Разрабатываются планы террора»: экс-депутат Рады предрек репрессии против священников Московского Патриархата

Киев, 19 октября. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко предрек репрессии против священников Московского Патриархата, которые будут отказываться присоединяться к новой украинской церковной структуре.

Как пишет в своем блоге политик, сторонники «раскольника и преданного анафеме Филарета» в настоящее время занимаются тем, что на всей территории страны собирают «большую силу».

Притом в ряды ее привлекаются не сколько верующие – сторонники автокефалии, а сколько националисты и радикалы. И все это делается при помощи специальных служб Украины.

«Разрабатываются планы террора в отношении тех священнослужителей, которые не легли под Порошенко и эту власть. А все приходы, которые не согласятся «добровольно перейти» под Филарета, будут разогнаны», — констатирует Журавко.

Кроме того, украинский экс-парламентарий отмечает, что в настоящее время спецслужбы в большом количестве возбуждаю уголовные дела в отношении преданных Русской Православной Церкви священнослужителей

«Все это делается для того, чтобы заставить их перейти в новую автокефальную обитель злых раскольников, служащих не единому Богу, а, явно, лукавому», — отметил Алексей Журавко.

Как далее пишет бывший депутат украинского парламента, Петр Порошенко из пока еще сегодня абсолютно самостоятельной Украинской Православной Церкви «хочет сделать религиозную вотчину новых церковных феодалов в лице Варфломея и его шайки».

Как напоминает «Газета.ru», в сентябре Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках подготовки к «автокефалии украинской церкви».

