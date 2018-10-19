Профицит бюджета РФ по итогам года превысит 2 трлн рублей — Минфин

Москва, 19 октября. В министерстве финансов РФ сообщают, что профицит бюждета России по итогам 2018 года может быть в 4,4 раза выше прогнозируемых ранее значений.

В министерстве финансов РФ повысили прогноз профицита бюджета страны в 4,4 раза — с 481,74 млрд до 2,14 трлн рублей. Соответствующие поправки внесены в закон о бюджете на текущий год и на плановые периоды 2019 и 2020 годов.

В нынешней редакции закона доходы бюджета России заложены в размере 17,07 трлн рублей, а расходы — 16,59 трлн. В соответствии с поправками доходы вырастут более чем в 4 раза — до 18,94 трлн рублей. Таким образом, планируемый профицит федерального бюджета достигнет уровня в 2,1% ВВП страны.

По словам министра финансов РФ Анатолия Силуанова, прирост доходов по нефтегазовым доходам в нынешнем году составит около 1,6 трлн рублей, по другим видам доходов — 286 млрд.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2017 год — он был исполнен с дефицитом в 1,3 трлн рублей.