Русскоязычному населению Украины грозит насильственная украинизация — Карасин

Москва, 19 октября. На Украине сложилась угрожающая для русскоязычного населения ситуация, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Министерство иностранных дел России требует от международных правозащитных организаций реакции на нарушения прав и свобод русскоязычного населения Украины. Об этом заявил статс-секретарь МИД РФ, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По словам чиновника, в министерстве растет озабоченность ситуацией с открытым притеснением соотечественников, проживающих на Украине. Это связано с насильственной украинизацией населения страны, которая реализуется с принятием закона «об образовании», навязывающего повсеместное использование исключительно украинского языка, а также с рядом других инициатив.

Так, недавно украинский сайт «Миротворец» разместил в открытом доступе персональные данные 141 активиста организаций, выступающих в защиту прав русскоговорящих жителей страны, сообщают «Известия».

Как отметил Карасин, ноты протеста были направлены во все международные организации.

«Мы проследим за их реакцией на нарушение прав человека и основных свобод на Украине», — заявил дипломат.

Карасин добавил, что «репрессии в отношении русскоговорящих» на Украине и в странах Прибалтики станут одной из главных тем на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который пройдет в конце октября в Москве.