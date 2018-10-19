«Цинизм, кощунство и лицемерие»: Азаров прокомментировал «соболезнования» Киева о трагедии в Керчи

Киев, 19 октября. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал «соболезнования» Киева о трагедии в Керчи.

Своими размышлениями на тему бывший председатель правительства поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив пост «Цинизм, кощунство и лицемерие».

«Киевский режим откликнулся на чудовищную трагедию в Керчи такими циничными, кощунственными и лицемерными соболезнованиями, что лучше бы он этого не делал», — написал Азаров.

Экс-премьер напомнил, что «Порошенко, Гройсман, Климкин, Геращенко, Тука и многие другие деятели использовали повод, чтобы акцентировать внимание не на горе родных и близких».

«Они не очень переживали, когда перекрывали подачу воды в Крым, подрывая линии электропередач, блокируя поставки продуктов питания и медикаментов, а страдали от этого, прежде всего, жители Керчи, для которых водоснабжение всегда было проблемой», — отметил Николай Азаров.

Политик добавил, что аксиома «Чужого горя не бывает» чужда нынешнему киевскому режиму.

«Они своими реальными действиями уже в полной мере доказали абсолютную преступность своего режима, и сейчас только поддержка американцев удерживает их у власти», — констатировал Азаров.

Однако, по мнению бывшего председателя украинского правительства, «терпение народа не безгранично», которое «когда-нибудь лопнет». Азаров считает, что власти в Киева «за все ответят, в том числе и за свой цинизм и лицемерие».

Как напоминает «Ридус», президент Украины Петр Порошенко выразив «соболезнования» в связи с трагедией в Керчи, особо подчеркнув в своей речи, что при взрывах и стрельбе погибли «украинские граждане».