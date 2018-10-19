Центробанк отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка

Москва, 19 октября. Центробанк России отозвал лицензию у иркутского банка, проводившего непрозрачные для надзорного органа сделки.

В пятницу, 19 октября, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у одной из иркутских кредитно-финансовых организаций — Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

По данным, которые приводят в ЦБ РФ, долгое время банк проводил непрозрачные для надзорного органа сделки и «схематические» операции с целью поддержки собственного капитала. Помимо этого, руководство Восточно-Сибирского банка принимало меры по сокрытию значительной недостачи денежных средств, выводя при этом высоколиквидные активы. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный кредиторам и вкладчикам банка, составляет около 130 млн рублей.

В течение года Центробанк девять раз вводил в отношении Восточно-Сибирского банка меры надзорного ограничения, в том числе, дважды запрещал привлекать денежные средства населения.

В данный момент в банк назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов приостановлены.

Отметим, Восточно-Сибирский банк участвует в системе страхования вкладов и на начало октября занимал 305-е место в банковской системе России.