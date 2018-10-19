«ЕС всячески манипулирует»: в Киеве начинают понимать, что Запад использует Украину в своих целях

Киев, 19 октября. Киевский экономист считает, что государства Запада цинично используют Украину в своих корыстных целях.

О том, что соглашение об ассоциации с ЕС не стимулирует экономику Украины, а напротив, на Киевском международном экономическом форуме заявил эксперт Центра развития рыночной экономики Игорь Гужва.

«Соглашение у нас есть, но давайте посмотрим на наши макроэкономические показатели за последние годы. Две трети нашего экспорта — сырьевая продукция, а более половины импорта — готовая продукция», — констатировал эксперт.

Кроме того, Гувжа отметил, что в его стране уровень проникновения импорта в сферу государственных закупок один из самых больших в мире — 38%. При том, что в том же Европейском союзе и США это 5–6%.

«К этому надо добавить, что в Украине хронический дефицит торгового баланса. В прошлом году это почти 10 миллиардов, на следующий — закладывается 11 миллиардов. При этом Украине надо обслуживать внешние долги», — добавил эксперт.

Говоря же о явных мерах, которые очевидно направлены против Украины со стороны «западных партнеров», Гувжа вспомнил принятые в Европейском союзе так называемые «защитные меры».

«Если говорить об Украине и ЕС, то за последние 10 лет Европейским союзом по отношению к Украине принято около 130 разного рода защитных мер. Около 100 из них затрагивают интересы Украины, есть 3 антидемпинговых расследования конкретно против Украины», — привел конкретные цифры экономист.

При этом, по словам Гужвы, Украина, в свою очередь, ввела чуть больше десяти мер, которые так или иначе затрагивают интересы государства — это закон о моратории на экспорт леса, экспортные пошлины на металлолом.

«ЕС также беспокоят новые украинские инициативы типа «Покупай украинское», которая предусматривает модель, аналогичную модели ЕС для оценки тендерных предложений и обязательный учет критерия локализации. Запад цинично используют Украину в своих корыстных целях», — добавил эксперт Центра развития рыночной экономики.

Игорь Гужва отметил, что с украинской стороны не было принято ни одной меры целенаправленно против Европейского союза, а напротив, вроде как направленных на то, чтобы ЕС инвестировал в Киев.