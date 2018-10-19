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Стала известна причина эвакуации в аэропорту Якутска

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Стала известна причина эвакуации в аэропорту Якутска

Якутск, 19 октября. Найденная в мусорном баке дымовая шашка стала причиной эвакуации в аэропорту столицы Республики Саха (Якутия).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе якутской воздушной гавани, дымовую шашку в одном из терминалов аэропорта обнаружил работник аэровокзала.

«По инструкции, объявлена эвакуация. Вылет самолетов отложен на время проверок», — уточнили в аэропорту Якутска.

В настоящее время в помещениях аэропорта работают сотрудники правоохранительных органов, идут проверочные мероприятия, сообщает «Ридус».

Автор: Константин Терехов
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