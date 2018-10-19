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Россия обжаловала постановление ЕСПЧ о выплате компенсации участницам Pussy Riot

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Россия обжаловала постановление ЕСПЧ о выплате компенсации участницам Pussy Riot

Москва, 19 октября. Минюст России обжаловал решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации участницам скандально известного объединения Pussy Riot.

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате 37 тыс. евро в виде компенсации участницам группы Pussy Riot обжаловано министерством юстиции РФ — об этом заявили в пресс-службе Минюста.

Напомним, в июле 2018 года ЕПСЧ постановил, что в РФ нарушен ряд положений конвенции по правам человека — якобы, участницам скандального «панк-молебна» в храме Христа-Спасителя отказали в праве на справедливое судебное разбирательство.

Тогда членам группы присудили в общей сложности 37 тысяч евро. По 16 тысяч должны были получить Мария Алехина и Надежда Толоконникова, 5 тысяч — Екатерина Самуцевич.

Как сообщают в Минюсте, решение ЕСПЧ обжаловано в установленном законом порядке.

Отметим, одна из участниц Pussy Riot, а именно — Мария Алехина, — покинула Россию в августе нынешнего года вопреки официальному запрету. Перед этим она проиграла суд Нижегородской воспитательной колонии.  

Автор: Виталий Рыжков
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