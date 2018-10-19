Россиянам предлагают копить на пенсию на блокчейне

Москва, 19 октября. Негосударственные пенсионные фонды предлагают создать систему индивидуального пенсионного капитала на технологиях блокчейн.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов России (АНПФ) направила в Пенсионный фонд РФ письмо, в котором выступила с предложением создать систему индивидуального пенсионного капитала на основе технологий блокчейн. По мнению инициаторов, это позволит сделать максимально прозрачным проведение всех операций с пенсионными сбережениями россиян.

Как отмечают представители АНПФ, использование блокчейн-технологий даст возможность разработать и внедрить платформу, которая будет не просто надежной и быстрой, но и снизит себестоимость каждой отдельной операции по администрированию пенсионных счетов, минимизируя при этом число ошибок.

Как сообщают «Известия», расходы на реализацию проекта оцениваются в 50–70 миллионов рублей. По мнению экспертов, это позволит сэкономить в разы больше бюджетных средств.

Напомним, новая система индивидуального пенсионного капитала в России начнет действовать с 2020 года. Каждый гражданин страны получит документ, который подтверждает его согласие на включение в систему.