Климкин пофантазировал о возвращении в состав Украины Крыма и Донбасса

Киев, 19 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился фантазиями о возвращении в состав Украины Крыма и Донбасса.

О своих размышлениях на эту тему глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал присутствующим на так называемом «экспертном» форуме, который в эти дни работает в Одессе.

По словам киевского министра, в России спят и видят, как «закрыть» Украине путь на интеграцию с Европейским союзом, для этого Москва якобы продолжает «держать» Донбасс.

«Логика России — продолжать держать Донбасс, потом легитимизировать «оккупацию» и пытаться нам его подарить как троянского коня. Это желание закрыть нам всю логику дальнейшей интеграции», — рассказал о своей фантазии №1 Климкин.

Фантазия №2 украинского министра – возвращение под крыло Киева Донбасса. Как считает высокопоставленный чиновник, «никаких шансов удержать Донбасс в долгосрочной перспективе у России нет».

«Лавров при нас говорил, что, если туда зайдут миротворцы, то это будет оккупацией. Я сказал тогда, что, если Лавров говорит о том, что туда заходят миротворцы, то в терминологии России это — оккупация, а я считаю, что оккупация происходит сейчас», — завел старую пластинку министр из Киева, где Москву последние 4,5 года принято винить во всех своих грехах.

При этом Павел Климкин на полном серьезе, правда, непонятно наигранном или нет, заявляет, что «сегодня мир понимает, что эти все трюки вокруг федерализации Украины и вокруг Донбасса — это шаг к полной дестабилизации Европы».

Фантазия №3 украинского министра иностранных дел – «рецепт» «возвращения» Крыма и Донбасса в состав Украины. Правда, на этот «рецепт» без грустных слез взглянуть не получается.

«Нам надо показать всем тем, кто живет на оккупированных территориях, как мы идем вперед, в том числе экономически и общественно на освобожденных территориях. Я вообще говорю о том, что нам нужны креативные решения», — сказал Климкин.

Министр предложил осуществить «отдельные экономические идеи», такую систему, чтобы люди, проживающие на территории Донбасса и Крыма, вдруг резко захотели вернуться на Украину.

К слову, последняя идея весьма неплоха, но прежде всего – для тех граждан, которые продолжают проживать на территории нынешней Украины. Поэтому пусть эта фантазия не будет таковой, а станет хоть в какой-то степени реальностью.