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Сирия есть и будет частью арабского мира — экс-глава МИД Египта Амр Муса

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Сирия есть и будет частью арабского мира — экс-глава МИД Египта Амр Муса

Сочи, 19 октября. Бывший министр иностранных дел Египта и экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса заявил, что Сирия остается частью арабского мира.

В ходе визита в Сочи, где прошло заседание клуба «Валдай», бывший министр иностранных дел Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса заявил, что Сирия была и остается частью арабского мира.

«Сирия с начала до конца — арабская страна. Мы не можем рассматривать ее как инородное государство», — отметил Муса в ходе общения с журналистами.

Напомним, решение о приостановке участия Сирии в Лиге арабских государств было принято в 2011 году. Причиной тому стал отказ сирийского правительства принять арабский план по урегулированию внутреннего конфликта в стране. Менее месяца назад министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что республика готова начать вопрос с восстановлением своего членства в ЛАГ.

Кроме того, Амр Муса высоко оценил итоги визита в Египет президента РФ Владимира Путина, добавив, что позитивно настроен в отношении российско-египетских отношений в будущем.

Автор: Виталий Рыжков
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