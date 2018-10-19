Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Ташкент, 19 октября. Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в республику Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщают в пресс-службе Путина, главной темой встречи станет развитие отношений между двумя странами и согласование мнений по внешней и международной политике. Один из вопросов, который будет вынесен на обсуждение, касается ситуации в Афганистане.

Как ожидается, лидеры подпишут ряд соглашений, среди которых будут межправительственные, межведомственные и коммерческие документы.

Кроме того, Путин и Мирзиеев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, посвященного сотрудничеству в области сельского хозяйства. Также в программе визита — участие в видеоконференции, которая даст старт строительству первой в Узбекистане атомной электростанции.

Напомним, строительство АЭС в Навоийской области республики Узбекистан с участием специалистов из России будет производиться в рамках подписанного в Москве соглашения. По планам, первый энергоблок должен быть запущен через 10 лет.