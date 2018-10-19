Пушков объяснил, зачем США убеждают ЕС отказаться от «Северного потока – 2»

Москва, 19 октября. Заявления США о якобы угрожающей Европе России, а также «направленных» на нее баллистических ракетах Ирана являются ложью и пропагандой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, таким образом США пытаются вынудить Европу отказаться от «Северного потока ― 2», а также иранской нефти.

«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на неё. Потому-то ЕС и должен отказаться от Сев. потока-2 и иранской нефти. И то, и другое – ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами – навязать европейцам газ и нефть из США», ― написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, который назвал поддержку «Северного потока – 2» странами Европы «неприемлемой». По его словам, американские союзники не должны так поступать, когда США «защищают» их от «российской энергетической зависимости».

Газопровод «Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море, его протяженность составит 1,22 тысячи километров. Ожидается, что ввод газопровода в строй произойдет в конце 2019 года.