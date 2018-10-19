Путин ищет диалога со всеми странами и лидерами — Песков

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин против изоляционизма в международных отношениях и ищет диалога со всеми своими политическими визави, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин категорически против изоляционизма в международных отношениях — об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Путин ценит высокий уровень экспертизы со стороны своих коллег и готов работать со всеми странами и своими политическими визави.

«Путин ищет диалога в том объеме и в том темпе, на который готовы его партнеры», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что Путин в международных отношениях высоко ценит готовность учитывать интересы всех сторон, а притязания на гегемонию вызывают у него отторжение.

Песков подчеркнул, что особым доверием Путина пользуются те, кто «умеет брать ответственность за свои слова», но не все коллеги президента РФ обладают этим качеством.