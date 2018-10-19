«Режим его поддерживает»: Азаров объяснил, почему Ярош открыто грозит расправами оппозиции

Москва, 19 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил депутата Верховной рады Украины и экс-руководителя экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России по решению Верховного суда) Дмитрия Яроша в открытом объявлении начала охоты на противников украинских властей.

Он опубликовал видео, на котором Ярош заявляет, что украинские националисты должны сделать все возможное, чтобы не допустить «реванша» противников действующей украинской власти. Бывший руководитель «Правого сектора» пообещал, что готов даже «валить» несогласных с политикой Киева.

«Слово «валить» в данном контексте означает одно – убийство своих политических противников. Никакого другого смысла в этих словах нет. То есть, Ярош и его окружение, от имени которого он выступает, готовы приступить к расстрелам политических противников режима. Потому что режим его поддерживает», ― подчеркнул Азаров.

Он отметил, что, судя по этому видео, на современной Украине можно открыто угрожать убийством и не опасаться возбуждения уголовного дела. По мнению Азарова, самоуверенность Яроша можно объяснить лишь тем, что его поддерживают украинские власти, в чьих интересах он и выступает перед президентскими выборами.

Напомним, что ранее Ярош заявил об отводе двух батальонов запрещенной в России Украинской Добровольческой Армии (УДА). Федеральное агентство новостей в прошлом приводило мнение кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, который увидел в действиях Яроша угрозу для украинского президента Порошенко и его режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.