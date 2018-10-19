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Формат переговоров по Сирии эффективен — Песков

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Формат переговоров по Сирии эффективен — Песков

Москва, 19 октября. Переговоры по ситуации в Сирии между Россией, Турцией и Ираном эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговорный формат России, Турции и Ирана по Сирии доказал свою эффективность.

Также Песков отметил, что работа в этом формате будет продолжена.

Напомним, ранее Россия и Турция проинформировали ООН, что будет предоставлено больше времени для выполнения соглашения по Идлибу, согласно которому вдоль границы провинции будет создана демилитаризованная зона под контролем российских и турецких войск.

10 октября представители Турции заявили, что вывод тяжелых вооружений из Идлиба завершен, а Песков прокомментировал, что в Кремле довольны работой турецких коллег.

Автор: Виталий Рыжков
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