Ипотека в России бьет рекорды: россияне взяли миллион кредитов за 9 месяцев

Москва, 19 октября. За 9 месяцев текущего года жители России набрали миллион ипотечных кредитов на общую сумму более двух триллионов рублей.

На ипотечном рынке страны побит очередной рекорд — с января по сентябрь текущего года россияне взяли больше кредитов, чем за весь прошлый год. По данным, которые приводят в Банке России, на конец августа количество выданных ипотечных кредитов в стране превысило 911 тысяч, а общая их сумма достигла 1,8 трлн рублей. Тенденция продолжилась и в сентябре. По предварительным данным, жители страны взяли ипотечных кредитов еще на 260 миллиардов. Таким образом, показатели 2017 года превышены в текущем году в 1,5–1,6 раза.

Среди основных причин повышения спроса на ипотеку эксперты называют доступные процентные ставки и стабильные цены на рынке недвижимости.

Между тем, как сообщают «Известия», уже в ближайшем будущем следует ожидать роста ставок по ипотечному кредитованию, что связано с повышением ключевой ставки Центробанка. Напомним, в сентябре регулятор впервые с 2014 года повысил ключевую ставку для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Как следствие, уже в середине октября Сбербанк увеличил ставки по потребительским кредитам, далее следует ожидать подорожания ипотеки. По предварительным прогнозам экспертов, ставки по ипотечным кредитам могут вырасти на 0,5–1% к концу 2018 года.