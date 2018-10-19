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Головин рассказал, как за рубежом относятся к русским футболистам

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Головин рассказал, как за рубежом относятся к русским футболистам

Москва, 19 октября. Российских игроков не особо любят за рубежом из-за сложившейся на Западе системы стереотипов и предубеждений, заявил полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин.

«Россиян за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Там создаётся у всех впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо выступают ради денег», ― приводит его слова RT.

Напомним, что бывший игрок московского ЦСКА перешел в иностранный клуб в конце июля. Позже Головин повредил голеностоп во время тренировки в «Монако» еще до начала сезона чемпионата Франции. К середине сентября он полностью восстановился и приступил к тренировкам.

Автор: Антон Зарубин
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