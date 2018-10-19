Apple назвала дату презентации новых iPad и Mac

Нью-Йорк, 19 октября. Компания Apple назвала дату очередной презентации, на которой, как ожидается, будут представлены новые компьютеры и планшеты.

Как сообщает The Verge, представители СМИ получили от Apple приглашения на презентацию, которая должна пройти 30 октября в Бруклине (Нью-Йорк). Отмечается, что никакой конкретной информации на приглашениях нет. Только лозунг предстоящей презентации: «Еще больше в разработке».

Предполагается, что компания покажет СМИ новый iPad Pro, который, по слухам, будет с уменьшенными рамками вокруг экрана. Также журналисты считают, что Apple может объявить об обновлении линейки MacBook Air.

Отметим, в середине сентября Apple провела презентацию новых смартфонов iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. На российском рынке минимальная цена iPhone XS составила 87 990 рублей.

После презентации «Известия» сообщали о проблемах с продажами компании. Так, по итогам третьего финансового квартала компания реализовала 41,3 млн смартфонов, что всего на 1% больше, чем годом ранее. По сравнению со вторым кварталом этого года число проданных смартфонов упало на 21%, а выручка всего на 1,2%.