России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг исчезнувшего саудовского журналиста ― Песков

Москва, 19 октября. Россия не стоит вмешиваться с ситуацию вокруг пропавшего в Стамбуле журналиста из Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти надеются на разрешение данного вопроса в правовом поле.

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом​​​. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение», ― заявил Песков, выступая в эфире Первого канала.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва надеется, что ситуация будет разрешена в правовом русле и без каких-либо голословных обвинений, пишет RT.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный своей критикой внешней политики Саудовской Аравии, пропал в Стамбуле после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии. Ряд СМИ заявил, что он был убит в здании дипмиссии, пишет «Газета.ру».