Вашингтон, 19 октября. Пентагону не известно о гражданах США, находящихся в заложниках в лагере рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, заявил представитель оборонного ведомства Шон Робертсон, назвавший поступающие сведения «не точными».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на берегу Евфрата на территории под патронатом США террористы захватили около 700 заложников, среди которых есть граждане США и стран Европы.

Робертсон в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что Штаты подтвердили «факт атаки на лагерь перемещенных лиц рядом с Дейр-эз-Зор на прошлой неделе». Однако при этом он отметил, что у Пентагона «нет информации, поддерживающей большое число заложников, о чем предположил президент Путин». Он подчеркнул, что Штаты «скептично настроены» относительно точности этих данных.

«Нам также неизвестно о гражданах США, находящихся в этом лагере», — заявил Робертсон.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в провинции Дейр-эз-Зор ситуация обострилась на прошлой неделе. Пользуясь полной безнаказанностью, боевики террористической группировки «Исламское государство»1 атаковали лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, захватив в плен порядка 130 арабских семей. Позже террористы вывезли людей в подконтрольный им Хаджин. Здесь в заложниках боевиков находятся более 700 человек, среди которых есть выходцы и европейских стран.

Фактически ИГ1 установило контроль над Заевфратьем и диктует свои правила игры. Боевики потребовали от курдов освободить своих сторонников, которые содержаться в спецлагерях, и передать под свой контроль новые территории на востоке Евфрата. Чтобы сделать курдов более сговорчивыми, члены ИГ расстреливают своих пленников.

В минувший четверг Путин обратил внимание на то, что боевики ИГ продолжают свою активность в регионах Сирии, расположенных к югу от Евфрата и находящихся под контролем США. Он подчеркнул, что террористы начали убивать заложников, среди которых есть и американские граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.