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Экономика

Число миллионеров в России за последний год выросло на 30%

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Число миллионеров в России за последний год выросло на 30%

Берн, 19 октября. Число миллионеров в России за прошедший год выросло на сорок тысяч человек, гласит ежегодный отчет швейцарского исследовательского института Credit Suisse о мировом благосостоянии.

По данным отчета, с июля 2017-го по июль 2018 года в России на 30% выросло число долларовых миллионеров. Авторы отчета оценивают их число в 172 тысячи человек. Кроме того, Credit Suisse пишет, что 10% самых состоятельных жителей страны владеют 82% всего личного богатства – этот показатель превышает аналогичные в Китае и США.

Совокупное личное богатство россиян было оценено в 2,2 триллиона долларов – то есть, примерно 20 тысяч долларов на душу взрослого населения.

По данным авторов исследования, совокупное благосостояние всей планеты целиком с июля 2017 года увеличилось на 14 триллионов долларов, достигнув 317 триллионов долларов. Лидерами роста благосостояния населения стали Швейцария и Австралия.

Автор: Антон Зарубин
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