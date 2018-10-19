Сирия получила модернизированную версию С-300

Москва, 19 октября. Российская сторона берет на себя обучение сирийских расчетов модернизированных систем С-300 — на это понадобится три месяца.

В Сирию в рамках военной поддержки Россия поставила три дивизиона систем противовоздушной обороны С-300ПМ-2. От обычной С-300 они отличаются рядом параметров, среди которых — оснащение более современной радиолокационной станцией, станцией подсвета и радаром, а также мобильным командным пунктом.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ, заявления о том, что переданные сирийской стороне комплексы будут управляться иранскими военным, беспочвенны — в Иране попросту нет соответствующих специалистов.

С-300ПМ-2 поступили на вооружение в России всего несколько лет назад — первый полк, оснащенный этим комплексом, заступил на боевое дежурство в 2015 году. Недавно тот же полк был переоснащен — здесь получили новейшие С-400 «Триумф». Как полагают эксперты, часть освободившейся техники и была поставлена в Сирию.

«Российская сторона берет на себя обучение сирийских расчетов С-300ПМ-2. На это потребуется три месяца», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Что же касается слухов о работе иранских военных на комплексах ПВО в Сирии, то они не имеют под собой оснований. Россия поставила Ирану С-300ПМУ-2 — экспортный вариант, отличающийся упрощенной схемой, не способный взаимодействовать с российскими средствами ПВО, использующимися в данный момент в Сирии.

Отметим, модернизация С-300 была проведена 4–5 лет назад и связана с новыми задачами, поставленными перед отечественными силами ПВО. В ходе обновления «трехсотки» получили более современные компоненты, а также возможность использовать новые боеприпасы — более мощные и дальнобойные.

Модернизированные С-300ПМ-2 отличаются повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и способностью интегрироваться в состав разнородных групп ПВО.