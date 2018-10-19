Москвой и Вашингтоном не ведется подготовки к двусторонней встрече — Песков
Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Москвой, ни Вашингтоном не ставился вопрос о подготовке двусторонней встречи.
В Кремле не исключают возможности новых встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако подготовки пока не ведет ни одна из сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в ближайшем будущем вместе примут участие в нескольких международных мероприятиях, в числе которых 100-летие окончание Первой мировой войны в Париже, саммит «двадцатки» в Аргентине и так далее. Но вопрос о проведении двусторонней встречи пока не прозвучал.
«Нужно подождать, какие предложения привезет на этот счет советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон», — отметил Песков.
Напомним, эти и другие вопросы обсуждались в эфире Первого канала в программе «Большая игра».
Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, встреча Владимира Путина с Джоном Болтоном может пройти уже на следующей неделе. Представитель Белого дома заявил, что едет в Россию ради улучшения отношений между двумя странами.
О подготовке встречи Путина с Болтоном пишет в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Песков: Вопрос о двусторонней встрече Путина и Трампа в Париже не ставится ни одной стороной. В Кремле будут ждать, что привезет Болтон. Встреча Путина и Болтона готовится pic.twitter.com/hrnwHn2AhG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 18, 2018