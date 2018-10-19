Донбасс: на захваченном ВСУ хуторе Вольный мужчина и женщина подорвались на мине

Луганск, 19 октября. Трагедия произошла на хуторе Вольный, захваченном в конце сентября воинскими формированиями, подконтрольными Киеву. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Луганской народной республики, мужчина и женщина 18 октября подорвались на мине.

«У них там [на хуторе Вольный. — Прим. ФАН] со светом проблемы. Пошли мужчина и женщина к укровоякам, чтобы сопроводили к распределительному щиту. Там мин натыкано, предыдущими подразделениями. Вояки не пошли, одних отправили. Мужчина насмерть, у женщины минно-взрывная травма» — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, согласно договоренностям, достигнутым на одной из встреч контактной группы в Минске, с 29 августа 2018 года вступило в действие так называемое «школьное перемирие», приуроченное к началу учебного года. Украинская сторона данную договоренность игнорирует. Населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик регулярно подвергаются обстрелам со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Киеву. Кроме того, украинские силовики совершают попытки захвата территории в «серой зоне».

В частности, 18 октября подконтрольные Киеву боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров населенный пункт Сокольники в ЛНР и находящийся на линии соприкосновения на окраине Горловки в ДНР поселок Зайцево.