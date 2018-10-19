Российско-американские отношения принесут в жертву во время выборов в США — Песков
Москва, 18 октября. Отношения между США РФ наверняка принесут в жертву на алтаре внутренней политики Штатов перед выборами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что предстоящие в США выборы являются «серьезным сдерживающим фактором».
«Это такая национальная американская забава — приносить Россию и российско-американские отношения в жертву на алтаре внутренней политики», — заявил Песков в эфире Первого канала.
При этом добавил, что предстоящее обострение «легко прогнозируется».
Отметим, накануне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в планах Вашингтона есть идея о введении новых санкций против Москвы каждые один-два месяца, сообщала «Газета.ру».
За день до этого российский премьер Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, подчеркнул, что с помощью них США и их европейские союзники решают свои внутриполитические вопросы. При этом Медведев подчеркнул, что западные страны прекрасно понимают, что никакие санкции не смогут повлиять на позицию Москвы.