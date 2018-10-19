Песков объяснил, почему у Путина не сложились особые отношения с Трампом

Москва, 19 октября. У российского президента Владимира Путина не сложились особые отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом, так как для их налаживания не было возможности. Об этом заявил секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть ли «химия» с Трампом? Есть ли какие-то особые отношения с Трампом? Не думаю. Пока не было возможности», ― заявил Песков, выступая в эфире программы Первого канала «Большая игра».

По его словам, также пока не ведутся переговоры о подготовке новой встречи между Путиным и Трампом.

Также Песков рассказал, что Путин является категорическим противником изоляционизма во внешней политике, а также ценит высокий уровень экспертизы со стороны своих коллег.