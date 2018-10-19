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Решение Рады о передаче Андреевской церкви Константинополю незаконно ― Медведчук

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Решение Рады о передаче Андреевской церкви Константинополю незаконно ― Медведчук

Киев, 19 октября. Решение Верховной рады Украины о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату незаконно, заявил лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. По его словам, у Рады нет полномочий передавать в пользование кому бы то ни было объекты госсобственности.

Медведчук напомнил, что законы в государстве определяют порядок общественных отношений, а не отдельные имущественные вопросы, следовательно – решение Рады является правовым актом индивидуального характера.

«Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной рады, закрепленных в конституции Украины. Управление объектами государственной собственности является прерогативой кабинета министров», — приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Напомним, что в этот четверг Рада со второй попытки приняла решение о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Автор: Антон Зарубин
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