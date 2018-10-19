Трамп признал, что саудовский журналист Хашукджи мертв

Вашингтон, 18 октября. Данные разведки, имеющиеся в распоряжении США, свидетельствуют о том, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв. Об этом американский президент Дональ Трамп заявил в интервью журналистам газеты The New York Times.

«Если только не произойдет чудо из чудес, я бы признал, что он мертв», - сказал американский лидер.

По его словам, такая убежденность основана на разведданных, поступающих американским спецслужбам. Трамп добавил, что «это очень плохо», и последствия этого происшествия должны быть серьезными.

При этом, Трамп уточнил, что еще рано делать выводы относительно того, кто именно отдал приказ убить Хашукджи.

Напомним, что журналист, известный своей критикой в адрес внешней политики Саудовской Аравии 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого больше не выходил не связь.