«Слушать это просто смешно»: российские политики оценили решение США регулярно вводить новые санкции

Москва, 19 октября. Российские политики раскритиковали заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о желании Вашингтона ежемесячно вводить новые санкции против РФ.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT назвал подобные заявления смешными и бессмысленными.

«Слушать это просто смешно, потому что, мне кажется, не осталось областей экономики и финансов, где бы против нас не вводили санкции», — заявил Джабаров, напомнив при этом, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта на Украине.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что Россия является самодостаточной страной, которая будет развиваться даже при условии введения новых незаконных санкций.

При этом он добавил, что Москва надеется на восстановление отношений с Вашингтоном, которому необходимо ужесточать санкции не против РФ, а «против киевского режима».

Как сообщала «Газета.ру», Волкер ранее заявил о планах Штатов вводить новые санкции против России каждые один-два месяца. При этом он сообщил, что Вашингтон сотрудничает с европейскими странами, чтобы убедить усилить давления на Москву.