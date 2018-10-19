Встреча с Путина с Болтоном находится в процесс подготовки ― Песков

Москва, 18 октября. Встреча российского президента Владимира Путина и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона уже готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле надеются, что встреча состоится.

«Мы готовим возможную встречу [Болтона] с президентом Путиным и рассчитываем на то, что эта встреча состоится», ― заявил Песков, выступая в эфире программы Первого канала «Большая игра».

Ранее ряд СМИ сообщал, что Болтон прибудет в Москву на следующей неделе.

Песком также отметил, что Вашингтон не предпринимал никаких шагов, чтобы начать подготовку новой встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Напомним, последняя на данный момент встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в Хельсинки в середине июля. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке (с акцентом на сирийском урегулировании), проблему иранского атома и многие другие темы.