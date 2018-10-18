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Бастрыкин провел оперативное совещание в Крыму по первым итогам расследования трагедии в Керчи

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Бастрыкин провел оперативное совещание в Крыму по первым итогам расследования трагедии в Керчи

Керчь, 19 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Крыму заслушал доклад о первых результатах расследования трагедии в колледже в Керчи.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Бастрыкин, ознакомившись с докладом о первых результатах расследования трагедии в Керчи, в частности, поручил установить все обстоятельства и причины, повлекшие трагические события в Керчи. 

Он подчеркнул, что следователям «необходимо изучить обстановку в семье Рослякова», поскольку крайне «важно выяснить причину агрессии нападавшего».

Следователь также дано поручение установить, «какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа», а также установить наличие кризисных центров и эффективность их функционирования в городе.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, сообщала «Газета.ру». Жертвами нападения стал 21 человек, среди которых 16 студентов. Пострадали более 50 человек. 

Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. Рослякова похоронят отдельно — в секторе для безродных. 

Ранее подруга Рослякова рассказала RT, что у молодого человека были сложные отношения с окружающими. По ее словам, над Росляковым издевались и насмехались одногруппники. При этом она описывает его как доброго и отзывчивого.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало новые кадры из Керчи, на которых видно, как студенты реагируют на звуки взрыва в колледже

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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